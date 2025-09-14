República Dominicana registra más de 200,000 casos de violencia en cuatro años

La violencia en el país sigue en aumento. ( FUENTE EXTERNA )

Entre 2020-2024 se han reportado 341,896 casos de violencia, de los cuales 77.5 % de ellos están vinculados con violencia de género o intrafamiliar, de acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

En lo que va del año 2025 se han reportado más de 600 casos de violencia sexual en el país, estas cifras reflejan la persistencia de un problema social que afecta a miles de familias en todo el país, con situaciones que van desde maltrato doméstico hasta feminicidios y casos de violencia extrema contra menores.

Durante la conferencia magistral de inspiración y liderazgo celebrada como parte del Mes de la Biblia, el presidente de la Confederación de Iglesias Evangélicas Dominicanas (Confe), Obispo Ángel Zapata, expresó su preocupación ante este fenómeno.

"Nosotros también estamos preocupados con el tema. Como confederación trabajamos con cuatro ejes, y uno de los más importantes es la parte espiritual y la salud mental. Ahí es que se enfoca lo que está ocurriendo con el aumento de feminicidios y demás casos de violencia en el país", declaró Zapata.

Zapata destacó que la intervención espiritual y el acompañamiento psicológico son fundamentales para prevenir este tipo de tragedias.

Es necesario combinar esfuerzos legales, educativos, psicológicos y comunitarios para abordar la violencia de manera integral y garantizar que los menores y las familias reciban la protección que requieren.

Casos recientes

For Ever Yoy Hernández , de 28 años, enfrenta cargos por agredir a un agente de la Policía Nacional al lanzarle una piedra durante un incidente ocurrido en Santo Domingo Este , provincia Santo Domingo.

, de 28 años, enfrenta cargos por agredir a un agente de la Policía Nacional al lanzarle una piedra durante un incidente ocurrido en , provincia Santo Domingo. Hombre agredió a menor en San Cristóbal y es buscado por la Policía , el presunto agresor cuenta con antecedentes por propinarle varias heridas con un arma corto punzante a una mujer.

y es , el presunto agresor cuenta con antecedentes por propinarle varias heridas con un arma corto punzante a una mujer. En agosto salió a la luz el abuso sexual contra una joven de 21 años en Villa González, Santiago, ocurrido en marzo por un grupo de jóvenes, acusados de grabar el hecho y difundir las imágenes en distintas plataformas digitales.

Conferencia magistral de inspiración y liderazgo

Con relación al Mes de la Biblia, el sábado se celebró el Global Summit 2025: Fé y Sociedad, una cumbre que reafirmó el compromiso de liderar con fé, propósito, visión y responsabilidad social. El Global Summit 2025 reafirmó el propósito de Confe de seguir promoviendo una visión de liderazgo fundamentada en la Biblia.