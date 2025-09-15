Accidente en autopista 6 de noviembre causa taponamiento en dirección a San Cristóbal

Carro accidentado en la autopista 6 de noviembre en la provincia San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la autopista 6 de Noviembre mantiene congestionado el tránsito en dirección a San Cristóbal, con un embotellamiento que supera los 30 minutos.

El hecho involucró un carro rojo que resultó con daños considerables en la parte frontal y lateral. En el lugar se encuentran unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que trabajan en la asistencia y regulación del tráfico.

Varias personas se han concentrado en la escena, mientras se coordinan los movimientos para retirar el vehículo y restablecer la normalidad en la vía.

Precaución en la vía

Las autoridades llamaron a los conductores a tomar precauciones y mantener la paciencia mientras se normaliza la circulación en este importante tramo carretero que conecta Santo Domingo con San Cristóbal.