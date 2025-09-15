×
Encuentran cuerpo en estado de descomposición en una zona rural de Hato Mayor

De acuerdo con el médico legista, el deceso podría haber ocurrido entre 72 y 96 horas antes del hallazgo

Encuentran cuerpo en estado de descomposición en una zona rural de Hato Mayor
Personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de la Policía Nacional durante el levantamiento de un cadáver en Hato Mayor.

Un hombre fue encontrado muerto este lunes en avanzado estado de descomposición, en la comunidad de Las Palmillas, sección Manchado, del municipio de Hato Mayor

El cadáver, aún sin identificar por falta de documentos, vestía un poloche rojo, bermuda jean azul, correa roja y tenis marca Jordan, de color negro con suelas multicolor. En la muñeca derecha portaba además un guillo plateado de eslabones gruesos. 

  • De acuerdo con el médico legista Leonardo Hidalgo, el deceso podría haber ocurrido entre 72 y 96 horas antes del hallazgo, sin que se observaran signos de violencia. 

El cuerpo fue levantado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicarán los análisis correspondientes para establecer la causa exacta de la muerte. 

El hallazgo

Versiones preliminares indican que el hallazgo fue realizado por un grupo de jóvenes que se encontraba en la zona y notificó de inmediato a las autoridades. 

Las investigaciones continúan a cargo de las entidades competentes, con el objetivo de esclarecer el hecho. 

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.