Migración arresta a 12 menores indocumentados con armas blancas en Dajabón

La entrada del Centro de Acogida Vacacional Haina. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Doce menores de edad en condición migratoria irregular fueron detenidos por unidades de la Dirección General de Migración (DGM), luego de ser sorprendidos en horas de la noche portando armas blancas y participando en supuestas acciones que generaron temor e intimidación entre residentes locales.

Migración informó que la operación se realizó tras labores de inteligencia en respuesta a múltiples denuncias comunitarias, que alertaban sobre el comportamiento de los menores al desplazarse en grupos por distintos sectores de Dajabón, generando "un clima de tensión y desasosiego".

Asimismo, comunicó en nota de prensa que los menores fueron trasladados a entornos seguros dentro del centro de procesamiento de la institución en la provincia, para junto a las autoridades de la Procuraduría General de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, órgano de la Procuraduría General de la República, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, proceder a las medidas correspondientes.

Deportan a 31,462 indocumentados en julio

Migración también informó que el país deportó a 31,462 haitianos indocumentados en julio

En tanto que 11,906 haitianos fueron repatriados por los pasos fronterizos de:

Dajabón

Elías Piña

Jimaní y Pedernales, como parte de las operaciones regulares ejecutadas en coordinación con las Fuerzas Armadas y autoridades civiles.

De ese total, 19,556 personas fueron deportadas desde los centros de procesamiento ubicados en Haina, Dajabón y Santiago.