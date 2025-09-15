Fallece la hermana del fenecido político Amable Aristy Castro

Doña Carmen Aristy Castro, conocida como "Tata", hermana del fenecido político Amable Aristy Castro. ( FUENTE EXTERNA )

Este lunes 15 de septiembre, en la provincia La Altagracia falleció doña Carmen Aristy Castro, conocida cariñosamente como "Tata", hermana del recordado político Amable Aristy Castro.

Sus restos están expuestos desde las 10:00 de la mañana en la funeraria El Shaddai, ubicada en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, mientras que el sepelio está programado para mañana martes a la misma hora.

Sus hijos son Genaro Alexis Hernández Aristy y Luis Hernández Aristy, quienes, junto a otros familiares, reciben las muestras de solidaridad y acompañamiento en este difícil momento.

Vínculos familiares

La fallecida era, además, tía de la actual alcaldesa de Higüey, Karen Magdalena Aristy, y del diputado Onvel Aristy, lo que acrecienta el pesar de una familia con gran tradición política en la provincia.

El deceso de doña Carmen se produce menos de tres años después de la partida de su hermano, Amable Aristy Castro, quien fuera senador por La Altagracia, presidente del Senado, secretario de la Liga Municipal Dominicana y candidato presidencial en 2008.

Su figura marcó por décadas la vida política y social de La Altagracia y la región Este del país.