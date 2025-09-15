×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Amable Aristy Castro
Amable Aristy Castro

Fallece la hermana del fenecido político Amable Aristy Castro

Sus restos están expuestos desde las 10:00 de la mañana en la funeraria El Shaddai, ubicada en Higüey

    Expandir imagen
    Fallece la hermana del fenecido político Amable Aristy Castro
    Doña Carmen Aristy Castro, conocida como "Tata", hermana del fenecido político Amable Aristy Castro. (FUENTE EXTERNA)

    Este lunes 15 de septiembre, en la provincia La Altagracia falleció doña Carmen Aristy Castro, conocida cariñosamente como "Tata", hermana del recordado político Amable Aristy Castro.

    Sus restos están expuestos desde las 10:00 de la mañana en la funeraria El Shaddai, ubicada en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, mientras que el sepelio está programado para mañana martes a la misma hora. 

    Sus hijos son Genaro Alexis Hernández Aristy y Luis Hernández Aristy, quienes, junto a otros familiares, reciben las muestras de solidaridad y acompañamiento en este difícil momento.

    RELACIONADAS

    Vínculos familiares

    La fallecida era, además, tía de la actual alcaldesa de Higüey, Karen Magdalena Aristy, y del diputado Onvel Aristy, lo que acrecienta el pesar de una familia con gran tradición política en la provincia.

    • El deceso de doña Carmen se produce menos de tres años después de la partida de su hermano, Amable Aristy Castro, quien fuera senador por La Altagracia, presidente del Senado, secretario de la Liga Municipal Dominicana y candidato presidencial en 2008.

    Su figura marcó por décadas la vida política y social de La Altagracia y la región Este del país.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.