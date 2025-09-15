Dos jóvenes fallecen al chocar motocicleta mientras calibraban

Imagen ilustrativa de una motocicleta en la vía y una persona tras un accidente. Dos personas pierden la vida tras calibrar motocicleta en Puerto Plata.

Dos jóvenes fallecieron la tarde de este domingo en el distrito municipal de Río Grande, provincia Puerto Plata, tras sufrir un accidente en la motocicleta en la que se desplazaban.

Las víctimas fueron identificadas como Yandel Peralta, de 18 años, y Edwin Peralta, quienes eran parientes.

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente se produjo mientras el conductor del motor realizaba la maniobra conocida como "calibrar".

Tras el levantamiento de los cuerpos, las autoridades entregaron los restos a sus familiares para los actos fúnebres correspondientes.

El caso se suma a la lista creciente de fallecimientos ocurridos en distintas provincias del Cibao a causa de accidentes de motociclistas en circunstancias similares.

Problemática permanente

Las motocicletas continúan siendo el medio de transporte más utilizado en el país, representando el 57 % del parque vehicular, con 3,531,967 unidades registradas hasta 2025. Sin embargo, también son los vehículos más propensos a circular sin cumplir con los requisitos legales y de seguridad.

Uno de los datos más preocupantes es que solo el 0.80 % de los conductores de motocicletas posee licencia de conducir. Según cifras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), apenas 28,090 licencias de la primera categoría —destinadas a este tipo de vehículos— están vigentes en todo el país.

En materia de siniestralidad, las estadísticas reflejan una crisis sostenida: el 65 % de las muertes por accidentes de tránsito involucra motocicletas, con 604 fallecidos de un total de 924. Además, la infracción más común es la conducción sin casco protector, con 370,528 casos registrados en 2023, de un total de 1,503,041 infracciones viales.