Desconocidos penetraron a la escuela básica profesora Gabina de León, ubicada en el sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, donde sustrajeron alimentos y otros objetos de valor.

De acuerdo con los reportes, los ladrones también causaron daños en la oficina administrativa del plantel.

Para penetrar al recinto educativo, forzaron el protector de hierro y la cerradura de una puerta.

Las autoridades educativas informaron que analizan las cámaras de seguridad con el propósito de identificar a los responsables.

Otros sucesos

Padres y comunitarios denunciaron que hechos similares se han registrado en distintas ocasiones en el centro educativo, por lo que reclamaron establecer mayor vigilancia para garantizar la seguridad de la escuela.

Hasta el momento, desde la dirección del plantel no han formalizado una denuncia ante las autoridades.

La vocera de la Policía Nacional en Santiago, Fiordaliza Popa Arias, declaró que los agentes preventivos y de investigación iniciarán las indagatorias correspondientes tan pronto reciban la denuncia formal.

Garantizó que desde la institución se dará respuesta a este y otros casos similares ocurridos en la ciudad.