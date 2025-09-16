×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Criptomonedas
Criptomonedas

Desmantelan red que revendía señales de TV y streaming con pagos en criptomonedas

Cuatro de los implicados ya habían sido condenados en Estados Unidos por piratería

    Expandir imagen
    Desmantelan red que revendía señales de TV y streaming con pagos en criptomonedas
    El Ministerio Público desarticuló una red dedicada a la reventa ilegal de señales de televisión paga y streaming, mediante la Operación Domo. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    El Ministerio Público desarticuló mediante la Operación Domo una red que utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de canales de televisión paga y plataformas de streaming, revendiendo las señales de forma ilegal a nivel nacional e internacional. 

    Según las investigaciones, los integrantes de la estructura se lucraban de ofertar suscripciones ilícitas de programas de televisión, series y películas, generando millonarias ganancias mediante una violación a los derechos de autor que posteriormente eran colocadas en el sistema financiero. 

    Modus operandi 

    • El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos digitales a través de intermediarios. 

    Las autoridades indicaron que al menos cuatro de los imputados ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por delitos similares de piratería digital, lo que confirma el carácter transnacional de la organización. 

    Los detenidos enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, sancionados en la legislación dominicana. 

    La operación movilizó a 30 fiscales en 19 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, en la provincia San Pedro de Macorís y el municipio de Jarabacoa, en la provincia La Vega, con la participación de varias dependencias especializadas del Ministerio Público y de la Policía Nacional, además del apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). 

    Leer más
    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.