Desmantelan red que revendía señales de TV y streaming con pagos en criptomonedas

El Ministerio Público desarticuló mediante la Operación Domo una red que utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de canales de televisión paga y plataformas de streaming, revendiendo las señales de forma ilegal a nivel nacional e internacional.

Según las investigaciones, los integrantes de la estructura se lucraban de ofertar suscripciones ilícitas de programas de televisión, series y películas, generando millonarias ganancias mediante una violación a los derechos de autor que posteriormente eran colocadas en el sistema financiero.

Modus operandi

El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos digitales a través de intermediarios.

Las autoridades indicaron que al menos cuatro de los imputados ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por delitos similares de piratería digital, lo que confirma el carácter transnacional de la organización.

Los detenidos enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, sancionados en la legislación dominicana.

La operación movilizó a 30 fiscales en 19 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, en la provincia San Pedro de Macorís y el municipio de Jarabacoa, en la provincia La Vega, con la participación de varias dependencias especializadas del Ministerio Público y de la Policía Nacional, además del apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

