Mujer pierde la vida tras ser atropellada en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís

Camión del Cuerpo de Bomberos quienes acudieron a la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, donde se produjo el accidente de tránsito para brindar asistencia. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer perdió la vida la tarde del martes, luego de ser atropellada por una camioneta en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, frente a una instalación de Inapa, llamada "los filtros".

De acuerdo con el informe, la víctima, mayor de edad, fue embestida por el vehículo, falleciendo instantáneamente.

Testigos señalaron que tras el hecho el conductor emprendió la huida, pero posteriormente se entregó en el cuartel policial de San Pedro de Macorís.

Al momento del accidente, la mujer no portaba documentación, ni fue reconocida por personas presentes, ni se presentaron familiares en la escena. Versiones preliminares indican que se trataba de una señora con aparentes condiciones de salud mental.

Brindan asistencia

Al lugar acudieron miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), agentes de la Policía Nacional, así como representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y personal del Cuerpo de Bomberos, para brindar asistencia.

El médico legista, doctor Hidalgo, junto al fiscal licenciado Nivar, realizaron el levantamiento del cadáver, que posteriomente fue trasladado a la morgue del hospital provincial.