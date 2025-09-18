Las autoridades identificaron a Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo, como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Santana Herrera permanece prófugo y las autoridades le exhortan a entregarse de manera voluntaria.

El llamado se hace luego de que la madrugada del martes se realizaran allanamientos simultáneos para desmantelar la red, vinculada al decomiso de 20 paquetes de cocaína y marihuana en septiembre del 2024, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

"Le estamos exhortando mediante esta rueda de prensa a que se entregue a las autoridades para que responda por las acusaciones en su contra. Tenemos informes muy contundentes que lo vinculan a esta estructura", dijo el vocero de la DNCD, Carlos Devers.

Dos arrestados

En la operación, realizada este martes, fueron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, mientras otros integrantes de la red permanecen prófugos.

El despliegue incluyó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, a cargo de 21 fiscales, con el apoyo de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada.

Dos discotecas y embarcación de lujo

Durante los operativos se incautaron:

Dos discotecas (Kodigo VIP en Santo Domingo Este y Flow Room en el Distrito Nacional)

(Kodigo VIP en Santo Domingo Este y Flow Room en el Distrito Nacional) Dos casas

Cuatro apartamentos

Una villa

Una farmacia

Armas de fuego

Vehículos de alta gama

Una embarcación de recreo

Cinco Jet Sky

Un dron

Un teléfono satelital

Prendas

Dinero en pesos y dólares

Equipos electrónicos

Otras evidencias

Los dos detenidos serán presentados ante la justicia en las próximas horas, mientras el proceso investigativo continúa para capturar a los demás implicados.