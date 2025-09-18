Detienen 11 haitianos indocumentados en minibús en San Juan de la Maguana

Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron a once haitianos indocumentados que eran transportados en un minibús en el municipio de Pedro Corto, San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

Once haitianos indocumentados que eran transportados en un minibús fueron detenidos por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) en el municipio de Pedro Corto, provincia San Juan de la Maguana.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el conductor del vehículo identificado como Fernando Arturo Rodríguez Aquino, quien conducía un minibús Toyota, blanco, con placa L192588, en el que eran transportados los extranjeros.

Al momento de la inspección, en el interior del vehículo se encontraban a bordo seis mujeres y cinco hombres, todos de nacionalidad haitiana.

El operativo fue realizado por miembros del 12do. Batallón de Montañeros del Ejército, del Puesto de Chequeo Pedro Corto.

Traslado

La institución informó que, Rodríguez Aquino fue enviado ante el Ministerio Público. En tanto, el vehículo y los once indocumentados fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para llevar a cabo los procesos correspondientes.