Detienen en RD a prófugo condenado en España por agresión sexual

Miguel Ángel Wilson, el hombre condenado en España por agresión sexual y revelación de secretos, el cual fue arrestado por miembros de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre identificado como Miguel Ángel Wilson, de 32 años, condenado en España a 11 años y medio de prisión por los delitos de agresión sexual y revelación de secretos, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Dominicana en el sector Restauración, en la provincia San Pedro de Macorís.

Según informaron las autoridades a través de un comunicado, Wilson fue interceptado mientras se desplazaba en un vehículo y fue trasladado con las evidencias ocupadas a la sede de Interpol en Santo Domingo, donde quedó bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público y continuar con el proceso judicial de extradición.

La condena en España

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sección quinta, condenó a Wilson en mayo de este año a 11 años y medio de prisión, como parte de un proceso judicial relacionado con hechos ocurridos en septiembre de 2022 en una vivienda ubicada en la Travesía de Vigo.

Según el fallo del tribunal, la víctima fue agredida sexualmente por dos hombres, entre ellos Wilson, después de haber conocido a los agresores en un local nocturno. El tribunal también determinó que Wilson grabó la agresión con su teléfono sin el consentimiento de la víctima. Además de su condena por agresión sexual, fue condenado por descubrimiento y revelación de secretos.

Otras medidas impuestas

Además de la pena de prisión, la sentencia impone a Wilson y al otro condenado:

Prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante 18 años

Deberán cumplir cinco años de libertad vigilada

Inhabilitación durante 14 años para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores

Pago de una indemnización conjunta de 17,000 euros a favor de la víctima, de los cuales ya se habían consignado 7,500 euros por parte de uno de los acusados

Wilson, además, fue sancionado con una multa superior a los 2,500 euros.

Durante el juicio, los magistrados establecieron que la víctima había mantenido inicialmente relaciones sexuales consentidas con uno de los acusados, pero que posteriormente ambos la agredieron sin su consentimiento. La sentencia señala que la joven pidió a los agresores que se detuvieran, sin que estos atendieran su reclamo.

En la misma causa, otro de los acusados fue condenado a nueve años de prisión, mientras que un tercero, propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos, fue absuelto de la acusación de omisión de socorro.

Orden internacional de detención

Tras dictarse la condena, Wilson abandonó España para evitar su ingreso a la prisión motivo por el cual la Audiencia Provincial emitió una orden internacional de búsqueda, detención y extradición, activando la intervención de Interpol.

Las autoridades dominicanas señalaron que el caso seguirá ahora los procedimientos legales correspondientes para determinar su entrega a las autoridades judiciales españolas.