El relato de adolescente víctima de violación grupal sobre la noche en que la marcaron

Imagen difundida por la Policía Nacional de cuatro de los acusados de violación sexual contra la adolescente. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del viernes 22 de agosto, Tatiana (nombre ficticio) fue regañada por su madre y en represalia ella le advirtió que se iría de la casa. La amenaza fue tomada como “cosa de muchachos”. Sin embargo, cuando al filo de la medianoche la mujer hizo su acostumbrada ronda para verificar que sus hijas estuvieran acostadas, se dio cuenta de que Tatiana no estaba.

Sorprendida porque la puerta principal tenía candado y ella portaba las llaves, recorrió la vivienda y salió a la marquesina en busca de la adolescente de 16 años, quien había cumplido su palabra. Se escapó por una de las ventanas, que no está cubierta por hierros.

De inmediato, la familia inició la búsqueda de la menor por las calles de Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, sector que la ha visto crecer, sin que dieran con su paradero.

No fue hasta el mediodía del día siguiente que la menor llegó por sus propios medios y contó a su madre que había sido víctima de una violación sexual grupal.

Tatiana narró que salió de su casa rumbo al negocio donde trabaja su padre hasta altas horas de la madrugada, en el mismo sector, y en el camino fue interceptada por dos jóvenes conocidos, quienes le ofrecieron acompañarla hacia su destino, a lo que ella asintió. Pero, el rumbo cambió y la llevaron a una casa donde dijo fue abusada por ambos.

Luego, “bajo amenazas”, la llevaron a otra casa adonde llegaron otros tres jóvenes, quienes también la habrían violado. En esa última vivienda Tatiana fue hallada amarrada por la madre de Harolin José Martínez, de 18 años, uno de los cinco acusados de violarla, quien la soltó y le dijo: “Vaya a donde su mamá y dígale lo que pasó. No importa que el hijo mío esté involucrado”.

Los demás implicados en el caso son: Julio José Mateo (25), Brailyn Cepeda Ramírez (19), Omar Reyes Vásquez (19) y Yoel Morrobel, alias el Matatán.

Tiene evidencias

Tan pronto la menor contó lo ocurrido, sus parientes acudieron junto a ella a presentar formal querella ante la fiscalía. Al regresar a la vivienda familiar, contactaron a los padres de otros dos de los involucrados, quienes les garantizaron que entregarían a sus hijos para que el caso se investigue y respondan por el delito.

Pasaron los días y eso no ocurrió, por lo que el lunes 15 de septiembre la madre de la menor hizo pública la denuncia a través de un comunicador y al día siguiente se entregaron todos los acusados.

Mandaron mensajes

“Ellos comenzaron a mandarme notas de voz diciendo que yo estuve con ella, pero yo la despaché. Que fulano y fulano fue que la amarraron. Tengo mi evidencia y ya la tiene la fiscalía”, dijo la madre.

Tras asegurar que su hija es aplicada y nunca había tenido un mal comportamiento, pide es que se haga justicia. “Que se aclare la situación. Bueno, no pido más nada”.

Para este viernes 19 de septiembre está pautado el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra el grupo.

Ola de violaciones grupales Representantes del movimiento feminista Hermanas Mirabal expresaron ayer su preocupación ante la ola de casos de violaciones sexuales grupales, desatada en los últimos días. El grupo definió la situación actual como “crítica y alarmante” y reafirmó su compromiso de acompañar a las víctimas, manteniendo sus reclamos hasta que las autoridades asuman con seriedad la problemática de la violencia contra las mujeres. Además del caso de Tatiana, también en agosto se dio a conocer el caso de una joven fue violada por seis hombres en Villa González, Santiago. Otra adolescente fue abusada por un grupo que incluye a tres menores de edad, en la provincia Duarte, y en julio, una mujer denunció que fue violada por tres policías y un militar tras salir de un aeropuerto.