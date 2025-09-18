Otra violación sexual en grupo, un crimen que rebrota en la sociedad

Los crímenes de violaciones en grupo se repiten. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando todavía la sociedad no olvidaba el escandaloso caso de la violación de una joven a manos de seis hombres en Villa González, Santiago, otro incidente parecido acapara los titulares y hace renacer la indignación de la sociedad.

El nuevo crimen se registró en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, donde cinco jóvenes fueron apresados por, supuestamente, violar a una adolescente de 16 años. Ellos son: Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda, de 19; Harolin José Martínez, de 18; Omar Reyes, de 19, y Yoel Morrobel, de edad desconocida.

La Policía informó que —según la denuncia— la violación ocurrió el 25 de agosto, pero se conoció ahora tras la denuncia de un ciudadano. Cuatro de los señalados se presentaron voluntariamente ante la Policía. Los seis fueron remitidos al Ministerio Público para la medida de coerción.

Otros casos

En agosto pasado, una adolescente fue violada en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por un grupo de hombres, incluidos tres menores.

Mientras, en julio, una mujer denunció que también fue violada por tres militares cuando regresaba del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Un patrón

En una revisión de la hemeroteca, a lo largo de 20 años han ocurrido delitos sexuales con características similares. La mayoría tienen como patrón que las víctimas son niñas o adolescentes de sectores de escasos recursos.

En julio del 2016, tres menores fueron acusados de violar y asesinar a una niña de cinco años, en un hecho ocurrido en Villa Faro, Santo Domingo Este. Fue uno de los responsables quien confesó a la abuela de la víctima que había cometido el crimen junto a sus dos compañeros. El caso fue remitido a la justicia.

En agosto del 2011, la Policía apresó a cinco haitianos acusados de violar y asesinar a la niña de 10 años Eloísa Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado amordazado de pies y manos en una cañada del sector Jacagua de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

En octubre del 2009, dos hermanitas de 13 y 15 años fueron violadas por varios hombres, quienes aprovecharon un apagón nocturno, se encapucharon y armados entraron a su vivienda ubicada en el sector de Gualey, Distrito Nacional.

En mayo del 2008, los hermanos Endrik y Junior Montero Morillo no se conformaron con violar, sino que también descuartizaron a la niña Jessica Castillo Urbán, de 10 años, durante un crimen ocurrido en La Puya de Arroyo Hondo. Meses después fueron condenados a 30 años de prisión.

En abril del 2007, siete varones —cuatro hombres y tres menores— abusaron de una adolescente de 14 años en Villa Vásquez, Montecristi. El ataque ocurrió próximo a las 7:00 de la noche, cuando la menor salió a comprar una botella de miel a un supermercado.

En enero del 2005, tres hombres fueron detenidos luego de que una madre los acusara de violar a su hija de 15 años, en La Romana.

La mayoría de los casos fueron judicializados.

Las estadísticas alarman En lo que va del 2025, suman cuatro las denuncias sobre violaciones grupales contra mujeres. A su vez, datos de la Procuraduría General de la República registran 3,854 delitos sexuales en el periodo enero-julio del 2025. De esos, 681 reportes son violaciones, equivalentes al 17.67%. En cuanto a las denuncias, en mayo fue que se contabilizaron más, agresiones sexuales reportadas fue Santo Domingo Este, con 815 casos. En el 2024 hubo un reporte de 7,206 casos, siendo el delito más común el de agresión sexual, con 2,109 casos, seguido de seducción a menores de edad, con 2,177 casos.