30 haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) durante varios operativos realizados en las comunidades de Hatillo Palma, Las Caobas y Mao, en la provincia Valverde.

Según informaron las autoridades a través de una nota de prensa, durante las intervenciones también fueron ocupadas ocho motocicletas de distintas marcas.

Del total de detenidos, 26 son hombres y 4 mujeres. Tanto los extranjeros como las motocicletas incautadas fueron trasladados bajo custodia a Mao, donde opera la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.

Las autoridades indicaron que los operativos fueron ejecutados por miembros del Ejército como parte de la estrategia institucional para reforzar la seguridad fronteriza, llevar a cabo labores de interdicción migratoria y combatir el contrabando ilícito.

Más de 30 mil haitianos deportados

La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes que durante el mes de junio deportó a 30,757 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, estableciendo en el curso del 2025 un promedio de más de mil personas devueltas diariamente a su país de origen.

Según una nota de prensa de la entidad, en total, en los cinco meses transcurridos del año se han repatriado 184,001 personas.

La DGM dijo que en enero deportó 31,221 extranjeros indocumentados

En febrero 26,710

En marzo 28,583

En abril 32,540

En mayo, 34,190

"Este incremento en los operativos demuestra la prioridad del gobierno en mantener un control efectivo y ordenado del flujo de inmigrantes", agrega.