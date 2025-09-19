Dominicano que llevaba 14 años prófugo por homicidio, fue atrapado cuando intentaba salir del país

Momento en que un agente le coloca las esposas a un detenido. Agentes del Interpol detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA) a un prófugo, buscado por la justicia durante 14 años, mientras intentaba abandonar el país. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre dominicano que llevaba 14 años prófugo de la justicia tras ser acusado de participar en el homicidio de otro, en un hecho ocurrido el 30 de septiembre de 2011 en el municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, fue arrestado recientemente.

Se trata de Rael Andrés Matos Montero, de 65 años, quien, según una nota de prensa, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA) cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

El apresamiento fue realizado por agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, de la Policía Nacional.

Matos Montero fue detenido en virtud de la orden de arresto No. 00962-2011 y de una Notificación Roja de búsqueda y captura internacional, relacionada con la muerte del ciudadano Nilvio Ramírez Matos.

Ocupan celulares

Al momento de la detención, las autoridades señalaron que se le ocuparon:

Dos pasaportes

D os celulares

Otros documentos que son de interés para la investigación

En ese sentido, se informó que Matos Montero será trasladado a la jurisdicción de Barahona para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de responder por los hechos que se le imputan, tipificados como violación a los artículos 295 y 296 del Código Penal Dominicano.