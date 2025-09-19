Hombre muere en presunto enfrentamiento con agentes de la DNCD en La Altagracia

Un hombre fue abatido tras un presunto enfrentamiento con agentes de la DNCD durante un operativo contra el microtráfico en la provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre identificado como José Alfredo Santana de los Santos, de 38 años, fue abatido la tarde del jueves tras, supuestamente, enfrentar con un arma de fuego a una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante un operativo en el distrito municipal La Laguna de Nisibón, en la provincia La Altagracia.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando agentes de la DNCD realizaban un operativo en la zona señalada, supuestamente, en un punto de venta y distribución de sustancias controladas, específicamente en una cañada del sector Los Callejones.

Según la versión oficial, presuntamente, Santana de los Santos abrió fuego contra los agentes al notar su presencia, obligando a la patrulla a repeler la agresión conforme al protocolo legal, resultando herido de gravedad.

Fue trasladado al Hospital Municipal de Nisibón, donde falleció a consecuencia de shock hemorrágico por herida de bala en el rostro, según certificó la médico legista Dra. Ruth Esther Almánzar.

Te puede interesar Hombre muere en confuso incidente en San Pedro; usaba chaleco con las siglas de la DNCD

Evidencias

En la escena se ocupó una pistola marca Ruger, calibre 9mm, con dos cápsulas, la cual, tras ser depurada, no figura registrada. Asimismo, la Policía Científica recolectó dos casquillos calibre 9mm como parte de la investigación.

El levantamiento del cadáver se realizó en presencia del Ministerio Público mientras que el cuerpo será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís para fines de autopsia.

Las autoridades informaron que el caso está bajo investigación del Ministerio Público y la DNCD, y reiteraron que el enfrentamiento se produjo en el marco de un operativo de rutina contra actividades ilícitas en la zona.