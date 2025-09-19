¿Quién es Argenis Kodigo, supuesto cabecilla de red narco y lavado de activos?

Vista de Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo, sindicado como uno de los cabecillas de red internacional de narcotráfico y lavado de activos. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas emitieron este viernes una alerta de búsqueda contra Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo.

Lo acusan de ser uno de los principales cabecillas de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní.

Su nombre cobró notoriedad en el ámbito judicial tras los operativos ejecutados la madrugada del martes 16 de septiembre para desmantelar la presunta estructura, sin embargo, Argenis Kodigo, de 36 años, no es del todo un desconocido.

Es una figura vinculada al mundo del arte y el entretenimiento, con nexos en dos discotecas que hoy están bajo control de las autoridades, y aparece además como contacto para contratar al artista urbano Luis Brown.

En Instagram, donde suma 34 mil seguidores, Santana Herrera comparte videos con intérpretes urbanos, promociona fiestas y conciertos, y reseña sus viajes al extranjero haciendo alarde de opulencia.

Kodigo VIP

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, Santana Herrera forma parte de una red dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales mediante negocios como discotecas y farmacias, además de la compra de inmuebles y artículos de lujo.

Entre los establecimientos incautados figura Kodigo VIP, discoteca que lleva por nombre el alias del buscado y que, según una fuente, estaba bajo la administración de allegados suyos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-18-at-12651-pm-aa4b55b0.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-18-at-12651-pm-aa4b55b0.jpeg Vista de la fachada de la discotecaKodigo VIP, ubicada en el corazón del populoso sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Kodigo VIP es un centro modesto ubicado en el corazón del populoso sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, donde se presentaban artistas urbanos y strippers.

Centro de entretenimiento exclusivo

Durante el operativo contra la referida red, que se desarrolló de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, también fue incautada la discoteca Flow Room.

Está ubicada dentro de las instalaciones de un hotel en la avenida 27 de Febrero, próximo a la avenida Duarte, en el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-19-at-13544-pm-2fd73f1b.jpeg Vista de la fachada de la discoteca Flow Room, ubicada dentro de las instalaciones de un hotel en la avenida 27 de Febrero, próximo a la avenida Duarte, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

En las redes sociales la discoteca está descrita como un centro de entretenimiento exclusivo, que servía de escenario para la presentación de reconocidos artistas urbanos y salseros, y en la mayoría de sus publicaciones en Instagram mencionan a Argenis Kodigo.

Cargamento de cocaína y marihuana

A la red se le da seguimiento desde septiembre de 2024, luego del decomiso de 20 paquetes de cocaína y marihuana en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Por este caso fueron detenidos Alexander Luna Cruz y Junior Alberto Luna Cruz.

El pasado martes se realizó un despliegue que incluyó 15 allanamientos simultáneos a cargo de 21 fiscales, con el apoyo de 150 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y efectivos de la Armada Dominicana.

En la operación fueron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, mientras otros integrantes de la red permanecen prófugos.

Decomisos

Además de las discotecas, las autoridades incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, vehículos de alta gama, una embarcación de recreo, cinco jets ski, un dron, un teléfono satelital, prendas, relojes, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos y otras evidencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-19-at-13544-pm-1-73e807e4.jpeg Vista de los vehículos incautados durante el desmantelamiento de una red narco y lavado de activos. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Los dos detenidos serán presentados ante la justicia en las próximas horas, mientras continúa el proceso investigativo para capturar a los demás implicados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-19-at-13544-pm-2-12c93173.jpeg Las autoridades decomisaron armas de alto calibre, relojes, dinero en efectivo y propiedades. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)