Tras la ordenación episcopal del sacerdote Andrés Amauri Rosario Henríquez como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, se refirieron a la masacre que dejó muertos a cinco personas, entre ellas un peluquero de la ciudad, y la preocupación de sus familiares por la falta de claridad en el caso.

"Que la verdad que estamos con esa pregunta, específicamente eso está en manos de la justicia y, como yo siempre me he expresado, la justicia está para ser aplicada absolutamente por igual a todo el mundo", dijo la vicepresidenta.

"Quien tenga la culpa de eso que sucedió ahí tendrá que pagar y asumir todas las consecuencias", afirmó Peña, en referencia a los hechos que conmocionaron a la comunidad local.

En tanto que el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez se mostró consternado y pidió transparencia.

"Yo no quiero especular. Hay muchas informaciones y son contradictorias. Yo lo que sé es que masacrar 5 a 6 personas, eso no es normal. Pienso que si eran delincuentes debía haber otro tipo de método para atraparlos y llevarlos a la justicia, y ahí no hubo", manifestó, al tiempo que hizo énfasis en la urgencia de que aflore la verdad.

Rodríguez también hizo un llamado a la formación en valores y la educación desde el hogar y la escuela, como forma de prevenir la violencia.

"Realmente hay muchos factores involucrados: salud mental, pérdida de valores, y cuando lo que se persigue es solo el dinero, imagínense las consecuencias. Debemos educar para la honestidad, el amor al trabajo y la formación ética", agregó el religioso.

El contexto de este pronunciamiento se enlaza con la angustia de los familiares del peluquero asesinado, quienes han pedido esclarecimiento de los hechos y que los responsables enfrenten la justicia.

La tragedia ha generado preocupación en la comunidad , especialmente por la manera violenta en que ocurrieron los hechos.

Durante la ceremonia de ordenación episcopal de Rosario, celebrada en el Salón Multiusos de la PUCMM, el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez también llamó al nuevo obispo auxiliar a ejercer su ministerio con humildad, cercanía y espíritu de servicio, reafirmando la cercanía de la Iglesia con la comunidad y la importancia de la justicia y la paz social.