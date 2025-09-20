×
Presa de Hatillo
Recuperan los cuerpos de dos niños que cayeron en la presa de Hatillo

Hasta el momento se desconocen las identidades de los niños fallecidos

  Paola Wisky
Recuperan los cuerpos de dos niños que cayeron en la presa de Hatillo
Dos niños cayeron en la presa de Hatillo la tarde de este sábado (FUENTE EXTERNA)

Fueron recuperados en la tarde de este sábado los cuerpos de dos menores de edad que cayeron en la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez. 

La información fue confirmada por el subdirector de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez. 

"La Defensa Civil estuvo apoyando hasta el nivel de la recuperación de los cuerpos", indicó Rodríguez, quien sostuvo que los cuerpos de los menores están en poder de sus familiares. 

  • Agregó que las autoridades han procedido a realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.