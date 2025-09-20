Recuperan los cuerpos de dos niños que cayeron en la presa de Hatillo

Dos niños cayeron en la presa de Hatillo la tarde de este sábado ( FUENTE EXTERNA )

Fueron recuperados en la tarde de este sábado los cuerpos de dos menores de edad que cayeron en la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez.

La información fue confirmada por el subdirector de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los niños fallecidos.

"La Defensa Civil estuvo apoyando hasta el nivel de la recuperación de los cuerpos", indicó Rodríguez, quien sostuvo que los cuerpos de los menores están en poder de sus familiares.

Agregó que las autoridades han procedido a realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

