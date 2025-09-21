Arrestan prófugo acusado de asociación de malhechores y violación de propiedad en Jarabacoa

Harlyn Alberto Suero Caraballo, el hombre que se encontraba prófugo de la jusitica acuasdo de asociación de malhechores, arrestado durante un operativo en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia resultó arrestado durante un operativo conjunto realizado por agentes de la División de Investigación Criminal y de la Policía Preventiva, según informaron las autoridades a través de una nota de prensa.

El detenido fue identificado como Harlyn Alberto Suero Caraballo, de 33 años, contra quien pesaba una orden de arresto judicial No. 1872-2025-SAUT-00327, emitida el pasado 5 de julio de 2025.

Suero Caraballo enfrenta múltiples cargos por presuntas violaciones a los artículos 59, 60, 265, 266, 309 y 311 del Código Penal Dominicano, que sancionan delitos como asociación de malhechores, violación de propiedad, y agresiones físicas.

Sobre las imputaciones

Asimismo, se le imputa infringir los artículos 70, 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican el uso ilegal de armas y pertrechos militares.

Los delitos habrían sido cometidos en perjuicio de un ciudadano, no identificado por las autoridades y del Estado dominicano.

En tanto que Harlyn Caraballo, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de Jarabacoa, donde en las próximas horas se le conocerán medida de coerción.