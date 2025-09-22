Apresan a hombre acusado de abusar sexualmente y embarazar a menor de 14 años en Santiago

Instalaciones de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional apresaron en el sector de Mari López, al sur de la provincia Santiago, a un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años y dejarla embarazada.

El detenido fue identificado como Luis Ramón Santiago García, de 54 años de edad.

El arresto se llevó a cabo en cumplimiento de la orden No. 2025-AJ0059877, emitida tras una denuncia presentada por la madre de la víctima.

El hecho ocurrió en junio

Según la querella, el hombre habría cometido el abuso sexual el 10 de junio del corriente año.

El caso salió a la luz cuando la madre llevó a la menor al médico, donde se le confirmó un embarazo.

En ese momento, la adolescente identificó a Santiago García como el responsable de la agresión.

El detenido ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de los procedimientos judiciales correspondientes.

