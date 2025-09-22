Dos hermanos muertos y un herido en el sector Las Flores, San Cristóbal

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Dos hombres fallecieron y otro resultó herido durante un incidente registrado la madrugada de este lunes en el sector Las Flores, provincia San Cristobal.

Según informó, la Policia Nacional las víctimas fueron identificadas como Juan Francisco Alcántara y Juan Gabriel Alcántara, quienes murieron a causa de heridas de bala.

En tanto, el herido es Yarimir Rodríguez, de 20 años, quien recibió lesiones con un arma blanca.

El agresor fue identificado como Wander Contreras, alias Buche, señalado como responsable de los disparos.

Vieja rencilla

La institución del orden indicó que el caso estaría relacionado con un conflicto de vieja rencilla de carácter pasional.

El vocero policial, Diego Pesqueira, exhortó al acusado a entregarse para responder ante la justicia.

Al tiempo aseguró que el hecho se encuentra bajo investigación, donde varias personas están siendo entrevistadas.

Leer más Presuntos delincuentes matan a mujer tras cobrar alquiler de una parcela en San Pedro de Macorís