San Cristóbal

Dos hermanos muertos y un herido en el sector Las Flores, San Cristóbal

El caso estaría relacionado con un conflicto de vieja rencilla de carácter pasional

    Expandir imagen
    Dos hermanos muertos y un herido en el sector Las Flores, San Cristóbal
    Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. (ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

    Dos hombres fallecieron y otro resultó herido durante un incidente registrado la madrugada de este lunes en el sector Las Flores, provincia San Cristobal.

    Según informó, la Policia Nacional las víctimas fueron identificadas como Juan Francisco Alcántara y Juan Gabriel Alcántara, quienes murieron a causa de heridas de bala

    En tanto, el herido es Yarimir Rodríguez, de 20 años, quien recibió lesiones con un arma blanca.

    El agresor fue identificado como Wander Contreras, alias Buche, señalado como responsable de los disparos

    Vieja rencilla

    • La institución del orden indicó que el caso estaría relacionado con un conflicto de vieja rencilla de carácter pasional.

    El vocero policial, Diego Pesqueira, exhortó al acusado a entregarse para responder ante la justicia.

    Al tiempo aseguró que el hecho se encuentra bajo investigación, donde varias personas están siendo entrevistadas.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.