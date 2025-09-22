Hombre es atacado con un machete por otro durante una discusión en Verón-Punta Cana

Un hombre fue atacado por otro a machetazos durante una discusión en la comunidad de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia. ( ARCHIVO DL )

Un hombre resultó herido en el antebrazo izquierdo y en el rostro, con una cortada de aproximadamente ocho centímetros, tras ser atacado por una persona con un machete la tarde del domingo en la comunidad de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Salvador de Jesús, de 30 años, quien presentó múltiples lesiones, incluyendo la herida profunda en la región facial que se la propinó otro hombre. Según el diagnóstico médico ofrecido en el Hospital Público de Verón-Punta Cana, recibió atenciones de emergencia y posteriormente fue dado de alta.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el responsable de la agresión es Deybi Hernández Ramírez, de 30 años, a quien se le ocupó, presuntamente, el machete ensangrentado utilizado en el hecho.

El ataque

El ataque ocurrió sin mediar palabras, luego de que en horas de la mañana ambos sostuvieran un altercado verbal.

El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su responsabilidad en el caso.