Detienen a más de 30 personas y ocupan drogas durante operativos en San Cristóbal y Baní
Un total de 15 personas fueron arrestadas y se incautaron 2,660 gramos de una sustancia presumiblemente cocaína durante un operativo llevado a cabo en el municipio de Baní, provincia Peravia, por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con miembros del Ministerio Público (MP).
Según una nota de prensa emitida por las autoridades, además fueron ocupados 200 gramos de marihuana, tres balanzas, una motocicleta, dos celulares y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.
Los operativos se realizaron en los barrios Pueblo Nuevo, Santana, El Fundo, Las Colinas, Máximo Gómez, Santa Cruz, Los Cajuitos, Villa Carmen, 30 de Mayo, Los Pescadores, La Javilla, Santa Rosa, entre otros sectores del municipio.
Operativos en San Cristóbal
En intervenciones similares llevadas a cabo en los sectores de Palenque y Nigua, provincia San Cristóbal, las autoridades informaron que detuvieron 18 personas.
Durante estos operativos, se confiscaron 1,631 gramos de una sustancia presumiblementemente cocaína, 234 gramos de marihuana y varias porciones de crack, con un peso aproximado de 57 gramos.
Además, fueron ocupadas:
- Dos armas de fuego con sus cargadores y varias cápsulas,
- Un carro
- Una motocicleta
- 18 celulares
- Dos balanzas
- Dos pasamontañas
- Tres radios de comunicación
- Un chaleco antibalas
- Dinero en efectivo
- Otros elementos utilizados por redes de microtráfico para el empaque y distribución de sustancias controladas
Los operativos también se ejecutaron en los barrios Las Flores, Canastica, Jeringa, La Piña, Madre Vieja, Quita Sueño, El Carril, Los Coquitos, Piedra Blanca, El 18, La Semilla, entre otros.