Una yipeta en la que se desplazaban un hombre y una mujer en el exclusivo sector Bella Vista, del Distrito Nacional, recibió este lunes múltiples disparos de parte de desconocidos que viajaban en otro vehículo, informó la Policía Nacional, que investiga el hecho junto al Ministerio Público.

Los dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos, dijo Diego Pesqueira, vocero de la entidad. Identificó al hombre como Starling Noboa Ysabel, de 34 años, quien tiene antecedentes penales del año 2016.

Pero los atacantes escaparon.

El vehículo en que ambos transitaban es una yipeta Mercedes-Benz G-63 AMG 4WD, negra placa G609481. Solo en el cristal delantero tiene siete impactos de balas. Las personas que atacaron la pareja se desplazaban en una Honda CRV.

El hecho se produjo en un residencial ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez. Ahí fueron recolectados 24 casquillos y una cápsula calibre 5.56mm.

“Tras la agresión, los atacantes emprendieron la huida en la yipeta Honda CRV, blanca, placa G576628, pero momentos después colisionaron con otro vehículo la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill. Allí dejaron abandonado el vehículo y continuaron la fuga”, agregó.

Un fusil

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/fusil-ddb5ce95.jpg (FUENTE EXTERNA)

Dijo que en el interior de la CRV fue ocupado un fusil marca American Spirit, calibre 5.56x45mm, modelo ASA15, con 44 cápsulas del mismo calibre, así como un celular.

La Policía Científica analiza las evidencias colectadas y la Dirección Central de Investigación (Dicrim) trabaja en la identificación y localización de los responsables para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

"Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo", indicó la Policía.

Antecedentes penales El 20 de diciembre de 2016, el entonces juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción a Starling Noboa Ysabel (a) Cholo y a Robinson Osvaldo García Gómez, imputados de robo agravado en perjuicio de Roberto Antonio Tonos Mound, a quien habrían despojado de un millón y medio de pesos. De acuerdo a la ausación del Ministerio Público, Starling Noboa Ysabel (a) Cholo y Robinson Osvaldo García llegaron en una yipeta Ford a la casa de la víctima, que estaba acompañado de un amigo, y a punta de pistola lo despojaron de un maletín que contenía la referida suma de dinero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/yipeta-crv-2b559d78.jpg Yipeta en la que viajaban los atacantes, informó la Policía. (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/yipeta-tiroteada2-259946ec.jpg Impactos de bala en la yipeta Mercedes Benz G-63 en la que viajaban las víctimas. (FUENTE EXTERNA)