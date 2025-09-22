Muere adolescente de 17 años en accidente de tránsito en La Altagracia

El camión Mitsubishi Fuso involucrado en el accidente que cobró la vida de un adolescente de 17 años en la comunidad de Jobo Dulce, Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo en la comunidad de Jobo Dulce, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, cobró la vida de un adolescente de 17 años que se desplazaba en una motocicleta.

La víctima fue identificada como Alexander Batiste Mercedes, quien conducía una motocicleta negra marca AX100 cuando colisionó con un camión Mitsubishi Fuso, blanco con rojo.

De acuerdo con el informe preliminar, el impacto dejó al joven tendido en el pavimento, falleciendo de manera instantánea.

Chofer emprende la huida

El conductor del camión involucrado en el hecho emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo en el lugar.

El cuerpo del menor fue levantado por la médico forense Ruth Almánzar, en presencia de las autoridades actuantes. El caso se encuentra bajo investigación para dar con el paradero del chofer responsable.