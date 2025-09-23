La Policía Nacional informó que Starling Noboa Ysabel, de 34 años, la persona que conducía la yipeta Mercedes-Benz G-63 baleada en la mañana del lunes en el sector Bella Vista, Distrito Nacional, ya entregó una versión de lo ocurrido, la cual está siendo verificada por las autoridades.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que Noboa Ysabel y una mujer que lo acompañaba resultaron ilesos tras recibir múltiples disparos de parte de desconocidos que se desplazaban en una Honda CR-V blanca. El vehículo atacado recibió al menos siete impactos de bala en el cristal delantero.

Pesqueira detalló que el conductor tiene antecedentes penales y que su testimonio se encuentra bajo análisis junto al Ministerio Público. “Él dice que salió de un lugar y que luego llegó hasta allí, y hace algunos alegatos que estamos corroborando. Tenemos que esperar que el Ministerio Público avance en las investigaciones”, señaló.

Recuperación del vehículo de los atacantes

Tras el tiroteo, los atacantes escaparon en la yipeta Honda CR-V, pero minutos después colisionaron en la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill contra otro vehículo. Abandonaron la unidad y continuaron la huida.

En el interior del vehículo abandonado, la Policía encontró un fusil American Spirit ASA15, calibre 5.56x45 mm, con 44 cápsulas, además de un teléfono celular. La yipeta y las evidencias fueron enviadas a la Policía Científica para su análisis.

Investigación en curso

En la escena del ataque, en un residencial de la avenida Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez, fueron recolectados 24 casquillos y una cápsula calibre 5.56 mm. La Dirección Central de Investigación (Dicrim) trabaja en la identificación y localización de los responsables.

Pesqueira aclaró que hasta el momento no existe ningún vínculo entre este hecho y el artista urbano El Alfa, pese a versiones difundidas en redes sociales sobre la proximidad de su residencia con el lugar del ataque.

Antecedentes del conductor

Noboa Ysabel, también conocido como “Cholo”, fue sometido a la justicia en diciembre de 2016 por robo agravado. En ese entonces, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Las autoridades reiteraron que el caso continúa en investigación y que se ofrecerán detalles adicionales conforme avance el proceso.