Desmantelan centro de acopio de drogas y armas en Santo Domingo Este

Parte de los 274 paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana incautados durante el desmantelamiento de un centro de acopio en el sector Mendoza, Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este martes sobre el desmantelamiento de un local presuntamente utilizado como centro de acopio para el almacenamiento de drogas y armas ilegales, ubicado en el sector Mendoza, municipio Santo Domingo Este, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con una nota de prensa, la intervención se realizó en cumplimiento de la orden de allanamiento No. 530-2025-EMES-02356, emitida por la jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, y estuvo a cargo de agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), en coordinación con representantes del Ministerio Público.

Durante el operativo fueron incautados:

Un revólver calibre 38 con cinco cápsulas

Dos cartuchos calibre 12 y una cápsula calibre 9mm

y una cápsula calibre 9mm Un cargador para pistola Glock y una macana

Tres pacas

Varias porciones

Un envase de cristal con un vegetal presumiblemente marihuana

Dos balanzas

Tres celulares

Dos dispositivos electrónicos tipo vaper

15 paquetes de bolsas plásticas tipo ziploc

Una trituradora de marihuana

Además, se ocuparon 17 billetes de 100 dólares presumiblemente falsos, 46 billetes de 100 pesos dominicanos, dos cuadernos con anotaciones, otros documentos no especificados y varias prendas preciosas.

Durante la operación, las autoridades también informaron que incautaron un vehículo Toyota Tundra Platinum, año 2014, el cual contenía un compartimiento secreto (caleta) donde se hallaron 274 paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana, debidamente envueltos en fundas plásticas transparentes con logos GR Sport y TRD Toyota Racing Development.

También fue retenido un vehículo Mitsubishi Mirage DE, año 2015, registrado a nombre de un ciudadano haitiano. En su guantera se encontraron documentos, pólizas de seguro y tres aretes tipo dormilonas. Además, se ocupó una motocicleta Súper Gato, modelo GY-250, año 2023.

Buscan a tres presuntos implicados

Las autoridades señalan como principales responsables del centro de acopio a tres hombres identificados como Yoan Manuel Elenora Gil, alias "El Monchy" o "El Tabletero"; Odany Feliz Matos y Santo Rayon, quienes hasta el momento se encuentran prófugos.

Asimismo, señalaron que todas las evidencias incautadas fueron puestas bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.