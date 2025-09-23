Apresan a un vigilante acusado de robar el establecimiento que custodiaba en La Romana
Durante el interrogatorio, el hombre admitió su participación en el hecho, según la Policía
Las autoridades el vigilante actuó junto a tres individuos
Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim) arrestaron en flagrancia a un vigilante privado que presuntamente planificó un robo en los mismos negocios donde trabajaba como seguridad, en la provincia La Romana.
El detenido fue identificado como Pascual García, de 34 años, quien presuntamente irrumpió en los establecimientos "Negocios y Servicios Dales" y "Financiera del Este".
Según las autoridades, García no actuó solo, ya que habría participado junto a otros tres individuos que aún están siendo identificados.
Admitió su participación
- Durante el interrogatorio, el hombre habría admitido de manera verbal su participación en los hechos. Al momento de su detención, los agentes le ocuparon la suma de 7,270 pesos en efectivo.
Además, una escopeta Maverick calibre 12 con la serie ilegible y tres cartuchos, así como un teléfono celular, un gato hidráulico, una pulidora, cuatro discos, tres alicates y otras herramientas.
El arrestado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se inicien los procedimientos legales correspondientes.