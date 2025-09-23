VIDEO | Atracan y golpean a un adulto mayor en Santiago
La víctima opuso resistencia, lo que provocó que uno de los hombres lo agrediera, chocándolo con el vehículo, antes de despojarlo de un objeto aún no identificado
Dos hombres hasta el momento sin identificar asaltaron y agredieron a un señor de edad avanzada y problemas de movilidad en Santiago.
El hecho, captado por una cámara de seguridad, muestra a los asaltantes cuando se detienen en un carro gris junto a la víctima, que caminaba con dificultad en las inmediaciones del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), en la parte este de la ciudad.
En las imágenes se observa que uno de ellos simula ayudar al señor.
Acto seguido, comienza a registrarle los bolsillos.
- La víctima opuso resistencia, lo que provocó que uno de los hombres lo agrediera, chocándolo con el vehículo, antes de despojarlo de un objeto aún no identificado.
Huyeron tras el atraco
Tras el ataque, ambos abordaron el carro y huyeron en dirección desconocida.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido declaraciones sobre el caso ni detalles sobre la búsqueda de los responsables.