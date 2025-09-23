La Policía investiga la muerte de un empresario español hallado en vehículo en Valverde

Vehículo en el que fue hallado en la provincia Valverde un empresario español identificado como Antonio Jiménez López. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que, junto al Ministerio Público, investiga las circunstancias en las que fue hallado muerto un empresario español en una comunidad de la provincia Valverde.

La víctima fue identificada como Antonio Jiménez López, de 59 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado 20 de septiembre dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, placa G746390, año 2024, en la localidad Trujillista del Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal.

La Policía explicó que el cadáver estaba en el asiento del conductor.

"El cuerpo presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda con salida por el pabellón auricular derecho, lo que provocó una hemorragia interna", según el informe del médico legista actuante.

En la escena, la Policía Científica recolectó diversas evidencias, incluyendo un pasaporte, documentos de identidad españoles, una licencia de conducir, la suma de 17,100 pesos en efectivo y varias monedas extranjeras.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

Casado con una dominicana

Más temprano, la agencia de noticia EFE reportó que el occiso regentaba desde hace muchos años un vivero ubicado en la carretera entre Montequinto y Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, en España.

La actual pareja del empresario es de nacionalidad dominicana. Con ella tenía al menos un hijo y era frecuente que viniera al país. Deja también otros hijos de una relación anterior.

Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, debido a los documentos que portaba.