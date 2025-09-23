Al menos una decena de medios españoles se hacen eco de muerte de empresario en el país

Vista del vehículo dentro del que fue hallado en la provincia Valverde un empresario español identificado como Antonio Jiménez López. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte del empresario español Antonio Jiménez López, hallado con un disparo en la cabeza en la provincia Valverde, República Dominicana, ha tenido un amplio eco en la prensa española, donde al menos una decena de medios han publicado informaciones sobre el caso.

El diario El País informa que el hombre, de 59 años y natural de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, España, fue encontrado dentro de su vehículo en una carretera rural de la referida localidad, y que las autoridades dominicanas mantienen abiertas varias líneas de investigación. La nota subraya que la Policía Nacional de la República Dominicana se ha hecho cargo del caso.

Por su parte, Antena 3 Noticias detalló que el cadáver fue hallado en la vía conocida como "La Trujillista", en la localidad de Damajagua, y destacó la conmoción que ha generado el hecho en la comunidad sevillana de origen del empresario.

El portal El Español también se refirió al hallazgo y especificó que el cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo en una zona apartada, lo que ha llevado a las autoridades a no descartar ninguna hipótesis. De manera similar, La Voz de Galicia reportó el caso y confirmó la identidad del fallecido, señalando que se trataba de un empresario vinculado a la actividad agrícola.

También se han hecho eco la cadena de televisión La Sexta, el HuffPost España y periódicos regionales como El Progreso y Heraldo de León quienes incorporaron la noticia en sus secciones internacionales.

El hallazgo

El cuerpo del español fue hallado la tarde del domingo 21 de septiembre en la referida carretera, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia.

Según versiones preliminares, la víctima llevaba muerta entre 11 y 20 horas cuando fue encontrado.

La actual pareja del empresario es de nacionalidad dominicana. Con ella tenía al menos un hijo y era frecuente que viajara a este país. Deja también en la orfandad otros hijos de una relación anterior.