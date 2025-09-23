A 12 años de la sentencia 168-13, exigen justicia para descendientes de haitianos nacidos en RD

Miembros del movimiento Reconoci.do protestan con pancartas en manos frente al Palacio Nacional, exigiendo el reconocimiento pleno de su nacionalidad, este 23de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Con pancartas y un llamado a la justicia, el movimiento Reconoci.do realizó este martes una protesta pacífica frente al Palacio Nacional, en el edificio de oficinas gubernamentales Presidente Prof. Juan Bosch, al cumplirse 12 años de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

El colectivo denunció que la decisión de 2013 despojó retroactivamente de su nacionalidad a más de 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana, sumiéndolas en condición de apatridia y negándoles el acceso a derechos fundamentales.

Durante la manifestación, Miguelito Teodo, representante del movimiento, aseguró que el Estado dominicano continúa tratando a jóvenes nacidos en el país como si fueran inmigrantes.

"Hoy se cumplen 12 años de la sentencia que desnacionalizó a más de 200,000 personas de origen haitiano solamente por criterios raciales. Estamos acá exigiendo que se reconozca nuestro derecho pleno a la nacionalidad. Somos dominicanos, nacimos aquí, contribuimos a este país y no somos inmigrantes. Sin embargo, el Estado monta escenarios de deportaciones masivas, llevando a jóvenes a Haití, un país que no conocen y donde enfrentan graves riesgos", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-112345-am-1-aa435f62.jpeg Miembros del movimiento Reconoci.do tocan la tambora durante la protesta. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-112244-am-6c2a46a4.jpeg Manifestantes alzan carteles frente al Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Exigencias

En medio de la protesta pacífica, el representante del movimiento Reconoci.do hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader para que tome medidas en la situación a fin de que se garanticen los derechos de las personas afectadas por la sentencia 168-13.

Principales demandas: