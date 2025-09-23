Ataque a tiros contra yipeta en sector Bella Vista estaría vinculado al narcotráfico

Yipeta baleada la mañana del lunes en el sector Bella Vista, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que se presume que estaría relacionado al narcotráfico el ataque a tirosocurrido la mañana del lunes a una yipeta Mercedes-Benz G-63, en la que viajaba una pareja que resultó ilesa.

El vehículo fue impactado con al menos siete balas.

Ramos sostuvo que profundizan las investigaciones del suceso, que ocurrió exactamente en la avenida Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez, en donde fueron recolectados 24 casquillos y una cápsula calibre 5.56 mm.

La Policía identificó como Starling Noboa Ysabel, de 34 años, a la persona que conducía la yipeta, quien viajaba con una mujer.

Ramos se refirió al tema durante una misa en la iglesia San Juan Bosco por los siete años que lleva como titular de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Los atacantes

Los que le dispararon se trasladaban en una yipeta Honda CR-V, la cual fue abandonada luego de que colisionara minutos después en la avenida 27 de Febrero, esquina Winston Churchill contra otro vehículo.

En el interior del vehículo Honda, la Policía encontró un fusil American Spirit ASA15, calibre 5.56x45 mm, con 44 cápsulas, además de un teléfono celular.

La yipeta y las evidencias fueron enviadas a la Policía Científica para su análisis.

Ayer, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que Noboa Ysabel tiene antecedentes penales y que su testimonio se encuentra bajo análisis junto al Ministerio Público.

"Él dice que salió de un lugar y que luego llegó hasta allí, y hace algunos alegatos que estamos corroborando. Tenemos que esperar que el Ministerio Público avance en las investigaciones", señaló.