Comerciante es asesinado cuando evitaba que tres asaltantes penetraran a su vivienda

Santa Vizcaíno, con el rostro marcado por la pólvora de los disparos que le arrebataron la vida a su esposo, José Luis Reyes Rosario, durante un intento de asalto en su hogar, en la comunidad de Mata Gorda, Santo Domingo Norte. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

"Cuidando a su familia", así fue atacado a quemarropa por tres individuos encapuchados el comerciante José Luis Reyes Rosario, quien falleció en el hospital Ney Arias Lora tras recibir un balazo en el abdomen durante un intento de asalto en su vivienda, según narró entre lágrimas su esposa, Santa Vizcaíno.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del martes en la comunidad de Mata Gorda, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, cuando Reyes y sus dos hijos menores dormían, mientras su esposa oraba, como era costumbre.

"Ellos se metieron del plato, rompieron la ventana de hierro y brincaron a la galería", relató. Explicó que escuchó ruidos y, al asomarse a la ventana, vio a tres individuos con un arma de fuego y un cuchillo intentando irrumpir en la vivienda.

"Mi esposo, cuidando a su familia. Murió cuidándola" Santa Vizcaíno Esposa del occiso “

El objetivo de los delincuentes era irrumpir en el colmado que colindaba con la vivienda, negocio que Reyes y su esposa manejaban desde hacía nueve años, pero la situación se tornó violenta cuando él mostró resistencia.

Santa pensó que los asaltantes huirían al verla, pero no fue así. "Cuando los vi en la ventana empecé a vocear. Mi esposo se levanta y agarró un palo de billar y lo atravesó en la puerta de cristal para que ellos no terminaran de penetrar a nosotros".

Los hombres, al ver la acción, no se detuvieron y comenzaron a disparar. Tres tiros fueron realizados; uno de ellos acabó con la vida del comerciante de 44 años y provocó quemaduras en el rostro de su esposa debido a la pólvora.

Reyes dejó en la orfandad a seis hijos, entre ellos dos menores de 13 y 10 años, fruto de su matrimonio con Vizcaíno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-24-at-115925-am-ae937986.jpeg Minerva Hernández, hermana de crianza del fallecido. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Reclamo de justicia

Minerva Hernández, hermana de crianza del fallecido, explicó que el disparo recibido fue en el abdomen. "Le dañó todos los intestinos", narró con la voz entrecortada.

Tras varias horas de cirugía y transfusiones de sangre, los médicos no pudieron salvarlo. "Nosotros estamos aquí reclamando justicia, porque era un padre de familia, un hombre muy trabajador", agregó.

Su tía, Natividad Reyes, recalcó que el comerciante trataba de impedir que los asaltantes llegaran hasta su familia: "Ni en la casa uno se salva. Mi sobrino sale cuidando de que no se vayan para donde los niños y ellos le dispararon. Nosotros estamos destrozados, dejó los niños huérfanos".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-24-at-120016-pm-fc4ef45e.jpeg Natividad Reyes, tía del occiso. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Investigación policial

La familia confirmó que hasta el momento la Policía tiene a dos personas detenidas bajo investigación y que hay instaladas cámaras de seguridad en el entorno que podrían ayudar a identificar a los responsables. "Que se haga la justicia que se necesita, que esos muchachos, esos niños se entreguen", sostuvo Hernández.

El cuerpo de José Luis Reyes Rosario será velado este miércoles en su residencia en Mata Gorda, donde familiares, vecinos y allegados se preparan para darle el último adiós, describiéndolo como un hombre "incansable, cariñoso y trabajador".