Ataque armado
Matan a tiros a abogado frente a un banco en Juana Méndez, Haití

Gravemente herido, fue trasladado de urgencia al centro de salud Sonolab, donde falleció minutos después

    Expandir imagen
    Matan a tiros a abogado frente a un banco en Juana Méndez, Haití
    El abogado Joseph Albert murió en un centro médico al que fue trasladado luego del ataque a tiros. (FUENTE EXTERNA)

    Un abogado fue asesinado a tiros la tarde del miércoles frente al Banco de la Unión Haitiana (BUH) en Juana Méndez, hecho que ha generado consternación en la comunidad.

    Según versiones preliminares, la víctima, Joseph Albert había salido de una audiencia cuando fue interceptado por varios individuos armados que le dispararon en múltiples ocasiones, impactándolo en la cabeza y la espalda.

    Gravemente herido, fue trasladado de urgencia al centro de salud Sonolab, donde falleció minutos después.

    El hecho ocurrió en la Carretera Nacional No. 6, específicamente en la calle Española que conecta Juana Méndez con Cabo Haitiano. Testigos relataron que los atacantes emprendieron la huida inmediatamente después del ataque, generando pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona.

    Ante el crimen, la Policía Nacional Haitiana desplegó un amplio operativo y mantiene bloqueadas las entradas y salidas de Juana Méndez con el objetivo de dar con los responsables.

    El asesinato de Joseph Albert ha encendido las alarmas en la población fronteriza, donde colegas, familiares y comunitarios han expresado su dolor e indignación. 

