Capturan en San Pedro de Macorís a francés buscado por agresión sexual en su país

Un ciudadano francés, requerido por las autoridades judiciales de su país por el delito de agresión sexual, fue capturado por las autoridades dominicanas en la provincia San Pedro de Macorís.

Se trata de Jean Lami, de 51 años, quien fue detenido durante un allanamiento en una finca ubicada en la comunidad Guayabal, distrito municipal Gautier, en el municipio San José de Los Llanos.

El operativo fue llevado a cabo por miembros de la Oficina Central Nacional (OCN-Interpol Santo Domingo), en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de la Subdirección Regional de Investigación.

Según una nota de prensa de la Policía Nacional, Lami era objeto de una Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-12838/11-2024, emitida en noviembre de 2024.

Durante la intervención fueron ocupados su pasaporte francés, un teléfono celular, una escopeta marca Maverick, modelo Mossberg, varias tarjetas bancarias, pertenencias personales y otros objetos.

El ciudadano francés, capturado en la finca conocida como Oasi RD, fue trasladado bajo custodia al Centro de Retención correspondiente, con fines de procesamiento y coordinación de su extradición ante las autoridades judiciales y migratorias.

Además, el arresto fue encabezado por la fiscalizadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la provincia.

El arresto de Lami con fines de extradición se autorizó mediante la orden judicial de allanamiento No. 2025-AJ0062325, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, y la resolución No. 001-022-2025-SRES-01648 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Otros detenidos

Según el comunicado, en el operativo fueron detenidas varias personas de nacionalidad francesa, venezolana y dominicana para fines de investigación.

A los detenidos se les ocuparon celulares, pasaportes, documentos de identidad, dinero en distintas monedas y un vehículo marca Nissan Frontier NP300, entre otras evidencias.

