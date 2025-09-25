Evacúan pabellón de la feria turística IFTM Top Resa en París por razones de seguridad

Toda la delegación dominicana evacuó el edificio y se encuentra a salvo tras salir de la edificación donde se celebró la feria turística IFTM Top Resa en Paris. ( MARIELA MEJÍA )

El pabellón del centro de convenciones Porte de Versailles donde se desarrollaba hasta hoy la feria turística IFTM Top Resa tuvo que ser evacuado al menos dos horas antes de que concluyera la jornada por asuntos de seguridad aún no precisados.

Los cientos de asistentes fueron forzados a salir del pabellón por personal de seguridad ante la advertencia.

Las versiones que se manejan entre los expositores participantes son distintas, pero la más concreta es que la advertencia fue por la amenaza de una bomba en el lugar, lo que no ha sido confirmado.

Toda la delegación dominicana evacuó el edificio donde se celebró la feria turística IFTM Top Resa en París y se encuentra a salvo.

Vista de las edificaciones en Paris donde se llevó a cabo la feria. (MARIELA MEJÍA)

Inició el martes

La feria, que comenzó el martes pasado, debía culminar a las 6:30 p. m. de este jueves. Sin embargo, pasadas las 5 de la tarde los asistentes habían dejado el pabellón y los técnicos ya comenzaban a desmontar los estands.

En la feria participaba una delegación de la República Dominicana, siendo el país invitado de honor en esta edición número 47. La comitiva la encabezó el ministro de Turismo, David Collado.

Al evento se esperaba una asistencia de unas 34,000 personas, entre funcionarios, expositores y visitantes.

En la entrada al pabellón permanecía apostado personal de seguridad privada pasadas las 6 de la tarde.