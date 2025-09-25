Un dominicano condenado a 114 años de prisión en Puerto Rico por un brutal ataque que dejó un muerto y una mujer herida, fue finalmente extraditado a la isla tras años de fuga y persecución internacional.

La entrega se realizó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, como parte de una operación conjunta entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes de los U.S. Marshals.

El extraditado, identificado como Francisco Alberto Cedeño Amparo, fue entregado a las autoridades estadounidenses para responder por los delitos de homicidio, tentativa de asesinato y posesión de arma blanca, cometidos en 2008 en San Juan, Puerto Rico.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que Cedeño Amparo será presentado ante el Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de San Juan, donde se oficializará el cumplimiento de su condena.

Una fuga sin precedentes

Los hechos ocurrieron el día 12 de diciembre de 2008 , en una calle del sector Puerto Nuevo , en San Juan, Puerto Rico. Según los reportes citados por el diario El Nuevo Día , Francisco Cedeño Amparo ingresó forzasamente a una residencia a través de un hueco en la pared donde debía colocarse un aire acondicionado.

Una vez dentro, atacó con violencia desmedida a una mujer, a quien intentó estrangular con sus propias manos . Pero no se detuvo ahí, acto seguido, se dirigió hacia Marcos R. Cantres Ruiz, a quien asesinó con múltiples heridas de arma blanca, según se documentó en la investigación.

Tras cometer el crimen, Cedeño Amparo huyó hacia la República Dominicana. En su ausencia, fue juzgado y declarado culpable. Cinco años después, en 2013, fue arrestado y extraditado por primera vez a Puerto Rico.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado el 14 de junio de 2014, cuando el imputado logró escapar durante su traslado a la corte para la lectura de sentencia. La fuga, ocurrió justo el día en que sería condenado formalmente. En su ausencia, el tribunal lo volvió a juzgar y condenó a 114 años de prisión, pero seguía libre.

Pese a estar bajo una fianza millonaria de 1.5 millones de dólares, documentos judiciales revelan que logró permanecer en libertad, hasta que en 2016,el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos asumió el control del caso.

Captura y segunda extradición

En colaboración con las autoridades dominicanas, el fugitivo fue localizado y detenido recientemente, cerrando así un ciclo de más de una década de evasión y búsqueda.

Tras su extradición formal, Cedeño Amparo deberá cumplir la totalidad de su sentencia en una prisión puertorriqueña.