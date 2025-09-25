×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incendio
incendio

Incendio destruye a cuatro viviendas en Santiago

Por el incidente, las autoridades no reportaron personas heridas

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Un incendio redujo a cenizas cuatro viviendas en el sector "Nueva York Chiquito", en la provincia Santiago, dejando a varias familias a la intemperie.

Las autoridades no reportaron personas afectadas a causa de las llamas que destruyeron las casas, las cuales estaban construidas en madera y zinc.

Uno de los afectados, Julio José Ogando Durán, relató el momento de desesperación que vivió junto a sus hijos menores de edad.

"Yo me levanté a las 6:00 de la mañana para ir a trabajar y me encontré con el fuego. Cuando escuché un sonido me desperté para ir al baño y me topé con la candela, por lo que agarré a mis dos muchachos y salí de la casa", narró.

RELACIONADAS

Solicitan ayuda

El señor, visiblemente afectado, aseguró que Dios hizo su voluntad para que lograra salir ileso de las llamas junto a sus hijos.

Expandir imagen
Julio José Ogando Durán, uno de los afectados por el incendio.
Julio José Ogando Durán, uno de los afectados por el incendio. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )
Expandir imagen
El humo aún persiste entre los escombros. 
El humo aún persiste entre los escombros. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Ogando Durán, padre soltero, pidió ayuda a las autoridades y personas solidarias tras haber perdido todas sus pertenencias.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el siniestro se habría originado porque en una de las viviendas dejaron encendida una vela.

Al lugar se presentaron miembros de los organismos de socorro y agentes de la Policía Nacional.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.