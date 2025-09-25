×
Encuentran cadáver con impactos de bala y señales de estrangulamiento en La Romana

Las autoridades estimaron que la víctima llevaba al menos 48 horas fallecido al momento de ser levantado

Encuentran cadáver con impactos de bala y señales de estrangulamiento en La Romana
El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los procedimientos correspondientes a fin de aportar más datos a la investigación.

Un hombre fue hallado muerto dentro de una habitación en el sector Villa Caoba del municipio Villa Hermosa, en la provincia La Romana

La víctima fue identificada como Deby Eliezer Castillo Sarmiento, de 35 años, quien presentaba múltiples signos de violencia.

Detalles del caso

De acuerdo con el médico legista, Castillo Sarmiento, tenía varios impactos de bala en la cabeza y señales de estrangulamiento. Las autoridades estimaron que llevaba al menos 48 horas fallecido al momento del levantamiento.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los procedimientos correspondientes a fin de aportar más datos a la investigación

Mientras tanto, las autoridades han informado que se han iniciado las diligencias necesarias para esclarecer el hecho y dar con los responsables de este homicidio.

