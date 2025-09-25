×
Haitianos indocumentados
Migración informa sobre la detención de 1,197 haitianos indocumentados

Como parte de los procesos migratorios, 1,105 haitianos fueron deportados hacia su país

    Expandir imagen
    Migración informa sobre la detención de 1,197 haitianos indocumentados
    Parte de los haitianos indocumentados transportados por agentes de la DGM tras ser detenidos en operativos migratorios realizados en diferentes partes del país. (FUENTE EXTERNA)

    Un total de 1,197 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos en el país durante varios operativos realizados por la Dirección General de Migración (DGM) con el apoyo de diversos cuerpos de seguridad del Estado, según informó este jueves la institución a través de una nota de prensa.

    La DGM explicó que, del total de personas detenidas, 796 resultaron apresadas por agentes de Migración, mientras que las otras 401 fueron arrestadas por otras entidades militares y policiales, que luego las entregaron a Migración.

    Detenidos por provincias

    En ese sentido, informaron que como parte del proceso 1,105 haitianos fueron deportados hacia su país a través de los distintos puntos fronterizos oficiales, tras ser identificados, registrados y procesados con biometría, de acuerdo con los protocolos establecidos por la DGM.

    RELACIONADAS
    • Región Este (58)
    • Gran Santo Domingo resultaron (225)
    • Santiago de los Caballeros (45)
    • La Vega (46) 
    • Mao/Santiago Rodríguez (67) 
    • Azua (49)
    • Barahona (34)
    • Puerto Plata (15)
    • Montecristi (20)
    • Dajabón (67)
    • Elías Piña (48)  
    • Independencia (71)
    • Pedernales (51)

    Los migrantes fueron entregados a las autoridades haitianas en los siguientes pasos fronterizos:

    • En Elías Piña 565 deportados 
    • Dajabón 331 deportados
    • Jimaní (Independencia) 126 deportados
    • Pedernales 83 deportados

    Los operativos migratorios abarcaron varias provincias del país, siendo el Gran Santo Domingo el área con mayor cantidad de personas detenidas.

