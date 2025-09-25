Migración informa sobre la detención de 1,197 haitianos indocumentados

Parte de los haitianos indocumentados transportados por agentes de la DGM tras ser detenidos en operativos migratorios realizados en diferentes partes del país. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 1,197 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos en el país durante varios operativos realizados por la Dirección General de Migración (DGM) con el apoyo de diversos cuerpos de seguridad del Estado, según informó este jueves la institución a través de una nota de prensa.

La DGM explicó que, del total de personas detenidas, 796 resultaron apresadas por agentes de Migración, mientras que las otras 401 fueron arrestadas por otras entidades militares y policiales, que luego las entregaron a Migración.

Detenidos por provincias

En ese sentido, informaron que como parte del proceso 1,105 haitianos fueron deportados hacia su país a través de los distintos puntos fronterizos oficiales, tras ser identificados, registrados y procesados con biometría, de acuerdo con los protocolos establecidos por la DGM.

R egión Este (58)

Gran Santo Domingo resultaron (225)

Santiago de los Caballeros (45)

La Vega (46)

Mao/Santiago Rodríguez (67)

Azua (49)

Barahona (34)

Puerto Plata (15)

Montecristi (20)

Dajabón (67)

Elías Piña (48)

Independencia (71)

Pedernales (51)

Los migrantes fueron entregados a las autoridades haitianas en los siguientes pasos fronterizos:

En Elías Piña 565 deportados

Dajabón 331 deportados

Jimaní (Independencia) 126 deportados

Pedernales 83 deportados

Los operativos migratorios abarcaron varias provincias del país, siendo el Gran Santo Domingo el área con mayor cantidad de personas detenidas.