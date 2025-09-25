Policía desmiente hombre accidentado en Azua fuera baleado por agentes

Según el informe policial, durante la persecución el individuo perdió el control del vehículo y cayó, sufriendo traumas en la cabeza y el pie izquierdo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional aclaró este jueves que el hombre que aparece en un video viral tras sufrir un accidente en la carretera Sánchez, en el tramo Baní-Azua, no fue herido de bala, como circuló en algunas versiones en redes sociales.

La institución explicó, en una nota de prensa, que el individuo resultó herido al deslizarse mientras intentaba escapar a bordo de una motocicleta robada.

El detenido fue identificado como Marcos Antonio Ureña Fernández, alias Maicor, de 24 años, señalado como autor de un asalto ocurrido en el sector Los Frailes, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

"Durante el hecho, Ureña Fernández habría despojado a un ciudadano de su motocicleta, un celular y RD$30,000 en efectivo", señaló la Policía.

Su ubicación fue posible gracias al sistema de rastreo GPS instalado en la motocicleta sustraída.

Cómo ocurrió la persecución

Según el informe policial, durante la persecución el individuo perdió el control del vehículo y cayó, sufriendo traumas en la cabeza y el pie izquierdo. En las imágenes captadas en video se observa también cómo un agente tuvo que actuar rápidamente para evitar ser embestido.

La Policía indicó que Ureña Fernández no recibió ningún impacto de bala, desmintiendo así versiones que circularon en redes sociales tras la difusión del video. Actualmente, se encuentra bajo custodia en un centro de salud de Azua, donde recibe atenciones médicas.

Durante el arresto, las autoridades recuperaron dos celulares, cargadores y una cartera con diversas pertenencias.

La institución destacó la rápida intervención que permitió recuperar los objetos robados y garantizar que el hecho no quedara impune.