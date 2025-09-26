Apresan a hombre acusado de homicidios y asaltos a mano armada en El Seibo

Ranyer Elías Aquino Alcalá, alias "Ranyer", acusado de múltiples homicidios y asaltos, fue arrestado por la Dicrim en un operativo en El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre acusado de varios homicidios y asaltos a mano armada, fue apresado durante un operativo realizado por miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), en la provincia El Seibo.

Se trata de Ranyer Elías Aquino Alcala, alias "Ranyer", de 31 años, quien era buscado mediante varias órdenes de arresto, según informaron las autoridades policiales.

De acuerdo con el informe policial, el detenido era perseguido presuntamente por la muerte de una menor de 14 años, ocurrida el 26 de agosto de 2024 en el sector Villa Alacrán, La Romana; por el homicidio de Yeuri Calderón, de 30 años, el 1 de enero de 2025; y por el asesinato de Yawarquin Aponte Payano (a) "Duende", de 38 años, en fecha 9 de agosto de 2022.

Asimismo, se le vincula a diversos asaltos cometidos en la vía pública, incluyendo el despojo de dinero en efectivo, teléfonos celulares y, en un hecho ocurrido el 5 de noviembre de 2023, del arma de reglamento de un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La captura se produjo en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas denominado "Vía Contraria", ubicado en el sector El Matadero, de la referida provincia. En la intervención se le ocupó un teléfono celular y una motocicleta marca Nipponia.

Un allanamiento

Posteriormente, en un allanamiento a su residencia en el sector Las Quinientas, las autoridades incautaron una pistola marca Taurus, modelo PT 809E, calibre 9mm, sustraída a un agente de la Digesett; un chaleco antibalas negro, marca Point Blank; tres cargadores y varias cápsulas calibre 9mm y .45mm; un celular TCL azul y la suma de RD$20,000 en efectivo.

El operativo estuvo encabezado por el coronel Josué D. Abreu Morales y el fiscal Héctor de los Santos.

El detenido, quien figuraba en el sistema de depuración policial con alerta roja de prófugo, fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.