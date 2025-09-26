×
Hallan cadáver de un hombre donde se unen los ríos Yuna y Masipedro en Bonao

El médico legista que hizo el levantamiento certificó que murió ahogado

Personal de rescate en una lancha sobre el río Yuna. (ARHIVO/DIARIO LIBRE)

Un hombre, aún sin identificar, fue encontrado muerto la tarde de este viernes donde se unen los ríos Yuna y Masipedro en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

De acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por la Defensa Civil, el cuerpo corresponde a un hombre de aproximadamente 54 años.

El médico legista que hizo el levantamiento certificó que la persona encontrada murió ahogado

Arrastrado por la crecida

El hoy occiso habría sido arrastrado por la crecida de ambos afluentes alrededor de las 3:30 de la tarde de hoy.

El cadáver fue localizado desnudo y presentaba múltiples golpes, presuntamente ocasionados por el impacto con rocas mientras era arrastrado por la corriente.

  • Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar a realizar el levantamiento.
