Hallan cadáver de un hombre donde se unen los ríos Yuna y Masipedro en Bonao
El médico legista que hizo el levantamiento certificó que murió ahogado
Un hombre, aún sin identificar, fue encontrado muerto la tarde de este viernes donde se unen los ríos Yuna y Masipedro en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
De acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por la Defensa Civil, el cuerpo corresponde a un hombre de aproximadamente 54 años.
El médico legista que hizo el levantamiento certificó que la persona encontrada murió ahogado.
Hallan cadáver de un hombre a orillas de río en El Seibo
Hallan cadáver de anciano reportado desaparecido dentro de cisterna de casa que cuidaba en Santiago
Arrastrado por la crecida
El hoy occiso habría sido arrastrado por la crecida de ambos afluentes alrededor de las 3:30 de la tarde de hoy.
El cadáver fue localizado desnudo y presentaba múltiples golpes, presuntamente ocasionados por el impacto con rocas mientras era arrastrado por la corriente.
- Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar a realizar el levantamiento.