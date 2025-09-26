¡De milagro! Madre e hijo se salvan tras la caída de una pared que destruyó su vivienda en SDE

La vivienda quedó destruida tras el derrumbe de una pared. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Angie Paola Jiménez, de 26 años, vivió un susto este viernes cuando una pared colapsó y destruyó su vivienda en la calle Costa Rica del sector ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. Afortunadamente, ni ella ni su hijo de apenas tres años resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana, cuando Angie y su pequeño acababan de levantarse.

"Yo me acababa de levantar con mi niño y cuando nos fuimos a bañar, sentimos el fuerte sonido", relató la joven madre a Diario Libre

La estructura colapsada cayó justo entre la habitación, la sala y la cocina de la vivienda.

"Solo agradezco a Dios que mi niño y yo estamos bien. Lo material se recupera", expresó. Jiménez era inquilina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/7361d8d3-0ebc-4bc9-8d25-ae41f38ff2b6-6dc3b51b.jpg La pared cayó sobre el techo de la vivienda. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-26-at-90254-pm-e7783483.jpeg Sus ajuares quedaron destruidos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Pared de una vecina

Según Jiménez, la pared pertenecía a una vivienda vecina ubicada en una parte más alta del terreno, ya que la zona donde reside es una especie de cuesta.

Indicó que esa área era utilizada por una vecina como tendedero y para colocar tanques de agua. Agregó que en el lugar también hay un pozo séptico, pero que lo desconocía hasta que ocurrió el derrumbe.

La vivienda afectada está ubicada cerca del río Ozama, lo que, sumado a las intensas lluvias hoy, pudo haber contribuido al colapso del terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-26-at-90305-pm-0c735ede.jpeg Angie Paola Jiménez, de 26 años. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Angie Paola Jiménez dijo que tras el suceso, algunas autoridades visitaron el lugar.