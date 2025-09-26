Ocupan bebidas adulteradas, cigarrillos de contrabando y medicamentos en Santiago

Cargamento de cigarillos, bebidas alcohólicas y ajo introducido al país de contrabando, incautado el 6 de septiembre de 2025. ( ARCHIVO FUENTE EXTERNA )

La Unidad de Investigación de Comercio Ilícito del Ministerio Público (UICI), junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancías (Ceccom), ocupó bebidas adulteradas, cigarrillos de contrabando y medicamentos sin registro sanitario durante un operativo en el mercado de pulgas de la provincia Santiago.

En el operativo realizado con el apoyo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), fueron incautados:

3,600 litros de clerén

1,818 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas y tamaños

1,328 unidades de medicamentos en tabletas y ampollas para tratar diversas dolencias

24,800 unidades de cigarrillos introducidos ilegalmente al país

Cientos de productos comestibles sin registro sanitario ni aduanal

Un detenido

Hasta el momento, un hombre de nacionalidad haitiana ha sido detenido para fines de investigación, mientras las autoridades continúan con las indagatorias.

Durante el operativo se identificó un centro de acopio desde donde se distribuía la mercancía a los distintos puestos del mercado.

Los allanamientos fueron coordinados por la fiscal Lía Collado, enlace de la Fiscalía de Santiago con la UICI, quien reiteró el compromiso de perseguir el comercio ilícito en todas sus formas.

"Desde la creación de nuestra unidad de comercio ilícito hemos realizado cientos de decomisos de mercancía adulterada, de contrabando y falsificada y le hemos advertido a los contrabandistas que seguiremos con estas operaciones, porque todos estos productos sin la debida regulación son un atentado contra la salud y contra la vida, derechos fundamentales que nosotros vamos a defender", expresó la fiscal Collado.

El Ministerio Público advirtió que este tipo de contrabando representa una amenaza a la salud pública y constituye una violación a la Ley 42-01 General de Salud y a la Ley 17-19, que penaliza el contrabando y la falsificación de productos regulados.

