Un autobús colisionó la noche de este viernes con la caseta de acceso de la estación Pedro Francisco Bonó, de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, dejando una persona herida, según informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

La institución explicó en un comunicado que el accidente ocurrió a las 9:04 de la noche en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Núñez de Cáceres cuando un autobús de la empresa Caribe Tours colisionó con la estructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/26092025-autobus-de-caribe-tours-colapsa-contra-entrada-metro-sd---samil-mateo-dominici23-a79f8da6.jpg Elautobúsd e la empresa Caribe Tours colisionó con la estructura. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/26092025-autobus-de-caribe-tours-colapsa-contra-entrada-metro-sd---samil-mateo-dominici-c2063bc5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/26092025-autobus-de-caribe-tours-colapsa-contra-entrada-metro-sd---samil-mateo-dominici1-90c58622.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/26092025-autobus-de-caribe-tours-colapsa-contra-entrada-metro-sd---samil-mateo-dominici24-91451b5f.jpg

Dijo que como resultado del impacto, una colaboradora de la institución resultó herida. "Su condición de salud está siendo evaluada por personal médico", explicó a Opret. Indicó que tan pronto tenga información confirmada sobre su estado, "será oportunamente comunicada".

Suspensión temporal del servicio

De manera preventiva, la entidad suspendió temporalmente la parada de trenes en la estación Pedro Francisco Bonó, mientras se realizan las inspecciones técnicas y de seguridad correspondientes.

La Opret reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y del personal operativo, y agradeció la comprensión de los ciudadanos durante el proceso de restablecimiento del servicio en esa estación.