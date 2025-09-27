Velan restos de los tres menores fallecidos en accidente de Santiago

Los jóvenes fueron velados en la funeraria Blandino de Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Los velatorios realizados tras el accidente ocurrido la madrugada del sábado 27 de septiembre en la avenida Hispanoamericana permitieron confirmar la identidad de los tres menores fallecidos.

Entre ellos se encuentra Diego Crisóstomo, de 17 años, quien viajaba en el asiento de copiloto de la yipeta involucrada en el accidente.

Crisóstomo fue velado en la funeraria Blandino de Santiago, donde los familiares optaron por no emitir comentarios a la prensa.

Hasta esa funeraria asistieron familiares y amistades del fallecido quienes lloraban por la tragedia.

Por su parte, los cuerpos de Diego Rodríguez y Mauricio Taveras fueron velados en la capilla del cementerio Fuente de Luz.

Los otros cinco adolescentes que viajaban en el vehículo resultaron heridos y permanecen bajo atención médica, según informaron las autoridades.

Consternación por la tragedia

Los familiares y la comunidad local se mantienen consternados por la tragedia que afectó principalmente a jóvenes de entre 16 y 17 años.

Las investigaciones del accidente continúan a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Versiones preliminares indican que los jóvenes compartían previamente en un cumpleaños y al desplazarse en el vehículo supuestamente a una alta velocidad sufrieron un deslizamiento y posterior impactaron con un poste del tendido eléctrico.